Сборная Беларуси упустила победу над Буркина-Фасо, ведя в два мяча в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между футбольными сборными Беларуси и Буркина-Фасо. Итоговый счёт игры — 2:2.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 19:30 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 2
Буркина-Фасо
1:0 Малькевич – 56' 2:0 Варданян – 67' 2:1 Каборе – 72' 2:2 Тапсоба – 85'
На 56-й минуте полузащитник Владислав Малькевич вывел сборную Беларуси вперёд. На 67-й минуте вышедший на замену нападающий Карен Варданян удвоил преимущество своей команды. На 72-й минуте нападающий африканцев Элохим Каборе сократил отставание в счёте. На 85-й минуте форвард Абдул Тапсоба восстановил равенство в счёте.
Матч с Беларусью стал для Буркина-Фасо вторым в текущую международную паузу. Ранее африканцы крупно уступили сборной России (0:3). Беларусь в пятницу, 5 июня, одержала разгромную победу над сборной Сирии (4:1).
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