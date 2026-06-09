Сборная Беларуси упустила победу над Буркина-Фасо, ведя в два мяча в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между футбольными сборными Беларуси и Буркина-Фасо. Итоговый счёт игры — 2:2.

На 56-й минуте полузащитник Владислав Малькевич вывел сборную Беларуси вперёд. На 67-й минуте вышедший на замену нападающий Карен Варданян удвоил преимущество своей команды. На 72-й минуте нападающий африканцев Элохим Каборе сократил отставание в счёте. На 85-й минуте форвард Абдул Тапсоба восстановил равенство в счёте.

Матч с Беларусью стал для Буркина-Фасо вторым в текущую международную паузу. Ранее африканцы крупно уступили сборной России (0:3). Беларусь в пятницу, 5 июня, одержала разгромную победу над сборной Сирии (4:1).