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«Атлетико» смеющимися эмодзи отреагировал на заявление «Реала» о попытке купить Альвареса

«Атлетико» смеющимися эмодзи отреагировал на заявление «Реала» о попытке купить Альвареса
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Мадридский «Атлетико» на странице в социальной сети X прокомментировал заявление «Реала» о неудачной попытке приобрести нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса за € 150 млн. «Атлетико» отреагировал на публикацию «сливочных» пятью смеющимися эмодзи.

Фото: Скриншот

В своём заявлении «Реал» отметил: «После изучения и оценки предложения, сделанного в рамках хороших взаимоотношений между двумя клубами, мадридский «Атлетико» поблагодарил за него и отклонил его, сославшись на сумму отступных за игрока».

На минувшей неделе президент «Королевского клуба» Флорентино Перес объявил, что во вторник, 9 июня, сделает предложение в размере € 150 млн за неназванного футболиста.

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