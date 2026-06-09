Юрриен Тимбер: сложно смириться с тем, что травма отняла у меня возможность сыграть на ЧМ

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Нидерландов Юрриен Тимбер опубликовал в соцсетях пост на тему травмы, которая помешала ему принять участие в чемпионате мира — 2026.

«Мне ужасно обидно из-за того, что я пропущу чемпионат мира. Всегда мечтал представлять свою страну в крупнейших турнирах, сложно смириться с тем, что травма отняла у меня эту возможность.

Хоть это и не то, на что я надеялся, всё равно верю, что у бога есть более грандиозный план, чем тот, что я вижу сейчас. Желаю нашим парням всего наилучшего. Заставьте страну гордиться вами!» — сказано в публикации Тимбера.

Сборная Нидерландов на чемпионате мира 2026 года выступит в группе F, где её соперниками станут команды Японии, Швеции и Туниса. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.