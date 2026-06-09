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Премия «Лучший молодой футболист РПЛ». 9-е и10-е места поделили игроки ЦСКА и «Балтики»

Премия «Лучший молодой футболист РПЛ». 9-е и10-е места поделили игроки ЦСКА и «Балтики»
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«Чемпионат» подводит итоги ежегодной премии «Лучший молодой футболист РПЛ». После завершения сезона тренеры и капитаны команд называют пять лучших молодых футболистов из клубов российского чемпионата. Главный критерий – в премии участвуют все футболисты РПЛ, которым на момент старта сезона было 21 год (включительно) и меньше. Тренеры и капитаны клубов должны определить пятёрку лучших, при этом из своего клуба можно брать лишь трёх человек.

Футболист, которого капитан или тренер поставил на первое место, получает шесть баллов, на второе место – четыре балла, на третье – три балла, на четвёртое – два, и на пятое – один. После баллы, полученные молодыми футболистами от тренеров и капитанов клубов, суммируются.

Согласно опросу, Иван Беликов («Балтика») и Кирилл Данилов (ЦСКА) поделили между собой девятое и 10-е места. Оба игрока набрали по 10 баллов.

Полностью с десяткой лучших молодых футболистов РПЛ по версии тренеров и капитанов команд можно будет ознакомиться на «Чемпионате» в ближайшее время.

Ранее премию «Чемпионата» выигрывали Гамид Агаларов (сезон-2021/2022), Сергей Пиняев (сезон-2022/2023), Константин Тюкавин (сезон-2023/2024) и Алексей Батраков (сезон-2024/2025).

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