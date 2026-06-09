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«Смеёмся больше, чем над «Барселоной». «Атлетико» — о заявлении «Реала» по Альваресу

«Смеёмся больше, чем над «Барселоной». «Атлетико» — о заявлении «Реала» по Альваресу
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Мадридский «Атлетико» на странице в социальной сети X прокомментировал заявление «Реала» о неудачной попытке приобрести нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса за € 150 млн.

«Официальное заявление, разъясняющее нашу позицию по поводу официального заявления наших соседей из «Реала»:

  1. В вашем видео было вырезано, как Папа Римский говорит, что он также болеет и за «Атлетико».
  2. Возможно, вы перепутали вежливость с благодарностью, но чтобы было ясно: мы вас ни за что не благодарим.
  3. Мы не рассматриваем и не оцениваем никакие предложения по Хулиану [Альваресу].
  4. Как мы можем не ладить, когда вы заставляете нас смеяться даже больше, чем «Барселона»?

На основании хороших взаимоотношений с вашим новым президентом посмотрим, оставите ли вы в покое «кражу» игроков из нашей академии. Большое спасибо, «Реал»!» — написано в заявлении «матрасников».

В своём заявлении «Реал» отметил: «После изучения и оценки предложения, сделанного в рамках хороших взаимоотношений между двумя клубами, мадридский «Атлетико» поблагодарил за него и отклонил его, сославшись на сумму отступных за игрока».

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