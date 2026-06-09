Браим Диас хочет остаться в «Реале», несмотря на интерес «Ювентуса» — Романо

Нападающий Браим Диас намерен остаться в мадридском «Реале», несмотря на слухи об интересе к нему со стороны туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, футболист сборной Марокко намерен бороться за место в стартовом составе «сливочных» под руководством португальского тренера Жозе Моуринью, который возвращается в клуб. Возглавляющий «бьянконери» Лучано Спаллетти хотел бы видеть Диаса в своей команде, но он сосредоточен только на «лос бланкос».

В прошлом сезоне 26-летний вингер провёл 42 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал девять результативных передач.