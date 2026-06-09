Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго. Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На седьмой минуте счёт открыл защитник сборной России Мингиян Бевеев. Через восемь минут защитник Александр Сильянов укрепил преимущество хозяев. На 60-й минуте полузащитник Алексей Батраков довёл счёт до разгромного.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

Как сборная России играет при Карпине: