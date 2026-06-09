Гол Собослаи помог сборной Венгрии переиграть команду Казахстана в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли сборные Венгрии и Казахстана. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала венгерская команда. Встреча состоялась на стадионе «Надьердеи» (Дебрецен, Венгрия). В качестве главного арбитра выступил Павле Илич (Крагуевац, Сербия).

Сергей Малый на девятой минуте открыл счёт в этой игре и вывел сборную Казахстана вперёд. Доминик Собослаи сравнял счёт на 52-й минуте. На 63-й минуте у гостей за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Максим Самородов. Второй гол венгерской команды на 67-й минуте забил Андраш Шефер. На 90+3-й минуте взятием ворот отметился Раймунд Тот.

По итогам отборочного цикла обе команды не смогли выйти на чемпионат мира — 2026.