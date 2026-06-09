Sport.es раскрыл реакцию «Барселоны» на заявление «Реала» о попытке купить Альвареса

В «Барселоне» считают, что мадридский «Реал» сделал заявление о неудачной попытке приобрести нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса за € 150 млн с целью «запутать ситуацию» и усложнить потенциальный переход аргентинца в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в «Барселоне» не удивлены подобным поведением «сливочных» и ожидали подобного поступка.

«Шахматная партия продолжается», — сообщили Sport.es в каталонском клубе.

Сине-гранатовые по-прежнему нацелены на покупку Альвареса и сохраняют спокойствие в сложившейся ситуации. При этом в «Барселоне» понимают, что переход нападающего будет долгим и сложным. В клубе знают, что Альварес хочет играть за них, но ждут, что футболист ясно изложит свою позицию «Атлетико».

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