«Победили и Тринидад, и Тобаго». Сборная России — о выигрыше в товарищеском матче

Сборная России в телеграм-канале прокомментировала разгромную победу национальной команды в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0). Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Победили и Тринидад, и Тобаго. Град моментов в дождливую погоду, но всего три гола. Завершаем сборы уверенной победой в Калининграде!» — написано в сообщении сборной России.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

Как сборная России играет при Карпине: