«Победили и Тринидад, и Тобаго». Сборная России — о выигрыше в товарищеском матче
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Сборная России в телеграм-канале прокомментировала разгромную победу национальной команды в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0). Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
«Победили и Тринидад, и Тобаго. Град моментов в дождливую погоду, но всего три гола. Завершаем сборы уверенной победой в Калининграде!» — написано в сообщении сборной России.
В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».
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