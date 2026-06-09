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Санетти: Месси не нуждался в Кубке мира, чтобы находиться среди величайших

Санетти: Месси не нуждался в Кубке мира, чтобы находиться среди величайших
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Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2022, который выиграла сборная Аргентины.

«Уже прошло четыре года, но эти воспоминания стали незабываемым как для меня, так и для всех аргентинцев — когда наш капитан Лионель Месси поднял над головой Кубок мира. Мы с семьёй тогда находились в Катаре, на протяжении того месяца мы пережили все эти эмоции: от поражения в матче с Саудовской Аравией, когда казалось, что счастливой развязки не случится, до момента триумфа.

Сразу после матча у меня была возможность спуститься с трибун на поле. Я поприветствовал всех футболистов, но сначала я не увидел Лаутаро Мартинеса и Месси. Когда я искал Лаутаро и поднимался к подиуму, кто-то похлопал меня по ноге — я обернулся, а там был Месси. Мы обнялись, я поблагодарил его жену и детей. Я сказал им, что они и представить себе не могут, насколько им повезло с таким отцом. Это был особенный момент для меня.

Месси не нуждался в Кубке мира, чтобы находиться среди величайших футболистов в истории, однако он заслужил этот трофей. Он привёл Аргентину к славе. Лионель заслужил этот момент славы, который бывает раз в жизни. Он так долго страдал со сборной. Но в итоге он наконец смог взять Кубок мира», — приводит слова Санетти FourFourTwo.

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