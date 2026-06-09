Полузащитник ЦСКА Обляков рассказал, как проведёт летний отпуск
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Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о минувшем товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
«Хорошая игра, должны были больше забивать. Получился праздник. Приятно, когда приходят болельщики. Это наша работа — каждый мечтает попасть в сборную. В ЦСКА дадут дополнительные дни отдыха, поедем отдыхать в семьёй в Турцию.
Честно, не знаю, был ли это самый простой матч. Если бы забили ещё три-четыре, было бы хорошо», — передает слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.
Как сборная России играет при Карпине:
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