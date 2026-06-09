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Тренер Тринидада и Тобаго прокомментировал поражение от сборной России

Тренер Тринидада и Тобаго прокомментировал поражение от сборной России
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Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче со сборной России (0:3).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

«Было большим удовольствием сыграть с Россией. Игра была тяжёлой, пропустили быстрый гол. Мы создавали моменты, но не реализовали их. Россия проявила себя очень хорошо. Мы держались достойно, этот матч позволил проявить себя нашим молодым ребятам. Начали довольно медленно, особенно первые 20 минут. А потом стало получаться играть в футбол. После двух голов сменили тактику.

Проанализировали последние три-четыре матча сборной России. Конечно, постоянная смена состава Валерием Карпиным доставляла сложность, но мы, считаю, проявили себя хорошо», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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