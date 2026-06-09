Сергеев: с уважением принимаем соперников, которые приезжают играть со сборной России

Нападающий сборной России Иван Сергеев поделился мнением о минувшем товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0).

«Играли дома, хотели победить. Было приятно в Волгограде и Калининграде со своими болельщиками. Тяжело сравнивать соперников. Где-то получалось, где-то — нет. С уважением принимаем того, кто приезжает к нам играть», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

Материалы по теме Полузащитник ЦСКА Обляков рассказал, как проведёт летний отпуск

Крупнейшая победа сборной России по футболу: