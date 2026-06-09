Кисляк подвёл итоги летних сборов национальной команды России

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк подвёл итоги сборов национальной команды. В заключительном матче сборная России разгромила Тринидад и Тобаго (3:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Хорошо провели три матча на сборе — два нормальных, один неудачный по результату. В целом продуктивный», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде, а перед этим уступила сборной Египта (0:1) в товарищеском матче в Каире. Всего у сборной России три победы, ничья и поражение в 2026 году.