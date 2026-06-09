Кисляк подвёл итоги летних сборов национальной команды России
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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк подвёл итоги сборов национальной команды. В заключительном матче сборная России разгромила Тринидад и Тобаго (3:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
«Хорошо провели три матча на сборе — два нормальных, один неудачный по результату. В целом продуктивный», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде, а перед этим уступила сборной Египта (0:1) в товарищеском матче в Каире. Всего у сборной России три победы, ничья и поражение в 2026 году.
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