Полузащитник ЦСКА Кисляк: в отпуске съезжу на рыбалку, а потом — в Турцию

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк после товарищеского матча с национальной командой Тринидада и Тобаго (3:0) ответил, как проведёт ближайший отпуск.

«Сначала съезжу на рыбалку, а потом — отдохнуть в Турцию», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».