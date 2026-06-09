Кисляк: атмосфера в Калининграде топовая. Когда играет «Балтика» — народу ещё больше

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк поделился впечатлениями от атмосферы во время товарищеского матча с национальной командой Тринидада и Тобаго (3:0), который состоялся на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Атмосфера в Калининграде всегда топовая. Когда здесь играет «Балтика», народу приходит ещё больше. Сегодня было много болельщиков. Спасибо, что пришли в такую погоду и поддерживали», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».