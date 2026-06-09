Валерий Карпин выделил одного игрока сборной Тринидада и Тобаго

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил одного футболиста национальной команды Тринидада и Тобаго после товарищеского матча.

— Если бы вы были тренером клуба, например, «Реала Сосьедад», кого взяли бы из сборной Тринидада и Тобаго?

— Без понятия. За игроками сборной соперника точно не наблюдал, по мне, выделялся ногами восьмой номер, единственный, кого могу выделить. По игре смотрел больше за нашими.

— А из сборной России?

— Всех, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Под восьмым номером играл полузащитник Дэниел Филлипс.

На седьмой минуте счёт открыл защитник сборной России Мингиян Бевеев. Через восемь минут защитник Александр Сильянов укрепил преимущество хозяев. На 60-й минуте полузащитник Алексей Батраков довёл счёт до разгромного.

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Как сборная России играет при Карпине: