Тренер сборной России Карпин оценил игру Максима Петрова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре полузащитника Максима Петрова в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

— Чего не хватает Петрову, чтобы забивать?

— Три игры, когда он вышел, и было три точечных момента. Это уже хорошо, что моменты есть. Может, торопится, волнуется – это нормальное явление. Главное не то, что не реализовал моменты, а как он играет. Мы довольны, а голы придут. Даже Бевеев забивает, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде, а перед этим уступила сборной Египта (0:1) в товарищеском матче в Каире. Всего у сборной России три победы, ничья и поражение в 2026 году.