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Валерий Карпин остался доволен игрой сборной России в матче с Тринидадом и Тобаго

Валерий Карпин остался доволен игрой сборной России в матче с Тринидадом и Тобаго
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру своей команды в товарищеском матче со сборной Тринидада и Тобаго (3:0). Встреча проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

«Атмосфера великолепная, люди пришли поддерживать команду. С удовольствием посетил ещё Волгоград и Калининград, но тут вопрос к РФС, с кем договорится.

Почти всем доволен. Если придираться, можно к реализации. Счёт 6:0, 7:0 никого не удивил бы. Ваня Сергеев имел моменты, у Миранчука были», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

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