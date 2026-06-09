Валерий Карпин остался доволен игрой сборной России в матче с Тринидадом и Тобаго

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру своей команды в товарищеском матче со сборной Тринидада и Тобаго (3:0). Встреча проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Атмосфера великолепная, люди пришли поддерживать команду. С удовольствием посетил ещё Волгоград и Калининград, но тут вопрос к РФС, с кем договорится.

Почти всем доволен. Если придираться, можно к реализации. Счёт 6:0, 7:0 никого не удивил бы. Ваня Сергеев имел моменты, у Миранчука были», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».