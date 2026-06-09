ЦСКА, «Динамо», «Ботафого» и клуб из Сербии проведут турнир в Москве в июле — ESPN

«Ботафого» согласился сыграть в товарищеском турнире с участием четырёх команд, который пройдёт в начале июля в Москве. Планируется, что команда из Рио-де-Жанейро отправится в столицу России 30 июня. Об этом сообщает бразильская редакция ESPN.

По информации источника, «Ботафого» сразится с московскими ЦСКА и «Динамо», а также с сербским клубом, чьё название станет известно позже. Подчёркивается, что бразильская команда намерена использовать готовящийся турнир с целью проверки некоторых футболистов, в частности игроков резервного состава и своей академии.

На текущий момент «Ботафого» занимает 12-е место в чемпионате Бразилии.

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