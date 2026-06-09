Алексей Батраков подвёл итоги трёх последних матчей сборной России

Полузащитник сборной России Алексей Батраков подвёл итоги трёх матчей национальной команды в мае-июне. В заключительной встрече сбора подопечные Валерия Карпина разгромили разгромила Тринидад и Тобаго (3:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Итоги сборов положительные, за исключением первого матча с Египтом, когда не победили. Сейчас — отпуск, отдохнём и перезагрузимся. Планы — отдыхать. На чемпионат мира не поеду», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде, а перед этим уступила сборной Египта (0:1) в товарищеском матче в Каире. Всего у сборной России три победы, ничья и поражение в 2026 году.