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Алексей Батраков подвёл итоги трёх последних матчей сборной России

Алексей Батраков подвёл итоги трёх последних матчей сборной России
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Полузащитник сборной России Алексей Батраков подвёл итоги трёх матчей национальной команды в мае-июне. В заключительной встрече сбора подопечные Валерия Карпина разгромили разгромила Тринидад и Тобаго (3:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

«Итоги сборов положительные, за исключением первого матча с Египтом, когда не победили. Сейчас — отпуск, отдохнём и перезагрузимся. Планы — отдыхать. На чемпионат мира не поеду», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде, а перед этим уступила сборной Египта (0:1) в товарищеском матче в Каире. Всего у сборной России три победы, ничья и поражение в 2026 году.

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