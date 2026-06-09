Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о будущем на фоне слухов о переходе в «ПСЖ».
— Следующий сезон ты проведёшь в РПЛ?
— Не знаю.
— Ситуация 50 на 50?
— Не знаю в процентах. Никаких вариантов нет. Пока рано что-то говорить. Никак не реагирую на информацию и ничего не знаю.
— Говорят, ты сам отказался от «Галатасарая».
— Можете что-то читать, можете не читать. Не знаю, я в отпуске, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее Le Parisien сообщил об отказе «ПСЖ» от идеи подписания 21-летнего Батракова из стана железнодорожников.
«Золотая» эра «Локомотива»: