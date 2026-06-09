Алексей Батраков ответил на вопрос о будущем на фоне слухов о переходе в «ПСЖ»

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о будущем на фоне слухов о переходе в «ПСЖ».

— Следующий сезон ты проведёшь в РПЛ?

— Не знаю.

— Ситуация 50 на 50?

— Не знаю в процентах. Никаких вариантов нет. Пока рано что-то говорить. Никак не реагирую на информацию и ничего не знаю.

— Говорят, ты сам отказался от «Галатасарая».

— Можете что-то читать, можете не читать. Не знаю, я в отпуске, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее Le Parisien сообщил об отказе «ПСЖ» от идеи подписания 21-летнего Батракова из стана железнодорожников.

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