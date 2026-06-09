Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Мексики Очоа в рамках церемонии принял флаг страны из рук президента

Вратарь сборной Мексики Очоа в рамках церемонии принял флаг страны из рук президента
Комментарии

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа в соцсетях поделился впечатлениями от участия в церемонии, посвящённой будущему участию команды в чемпионате мира — 2026.

«Это большая честь — получить флаг Мексики из рук президента страны Клаудии Шейнбаум. Представление нашей страны всегда было для нас привилегией и ответственностью, которую возлагаем на себя с гордостью. Сегодня, взяв в руки символ, объединяющий наш народ, мы снова подтверждаем своё желание отдать все силы ради Мексики — как на поле, так и за его пределами», — сказано в публикации Очоа.

Всего в активе вратаря 153 встречи в составе национальной команды, в которых он пропустил 154 мяча, всухую он отыграл 63 раза. Ранее ни один футболист не участвовал в шести розыгрышах ЧМ. По пять участий также у португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые тоже поедут на ЧМ-2026.

На групповом этапе турнира Мексика сыграет с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит?
Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android