Вратарь сборной Мексики Очоа в рамках церемонии принял флаг страны из рук президента

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа в соцсетях поделился впечатлениями от участия в церемонии, посвящённой будущему участию команды в чемпионате мира — 2026.

«Это большая честь — получить флаг Мексики из рук президента страны Клаудии Шейнбаум. Представление нашей страны всегда было для нас привилегией и ответственностью, которую возлагаем на себя с гордостью. Сегодня, взяв в руки символ, объединяющий наш народ, мы снова подтверждаем своё желание отдать все силы ради Мексики — как на поле, так и за его пределами», — сказано в публикации Очоа.

Всего в активе вратаря 153 встречи в составе национальной команды, в которых он пропустил 154 мяча, всухую он отыграл 63 раза. Ранее ни один футболист не участвовал в шести розыгрышах ЧМ. По пять участий также у португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые тоже поедут на ЧМ-2026.

На групповом этапе турнира Мексика сыграет с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.