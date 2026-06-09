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ЦСКА может побороться с «Краснодаром» за нападающего «Ботафого» — ESPN

ЦСКА может побороться с «Краснодаром» за нападающего «Ботафого» — ESPN
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Московский ЦСКА, «Краснодар», «Сельта» и «Бетис» участвуют в борьбе за крайнего нападающего «Ботафого» Матеуса Мартинса. Об этом сообщает FogaoNET со ссылкой на ESPN.

По информации источника, ранее турецкий клуб сделал предложение «Ботафого» в размере € 4,5 млн за переход вингера, однако оно было отклонено. Бразильская команда хочет выручить как минимум € 8 млн с продажи 22-летнего футболиста. На текущий момент окружение Мартинса оценивает предложение, сделанное футболисту английским клубом «Ковентри Сити».

Нападающий играет за «Ботафого» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Мартинс принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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