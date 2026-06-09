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Владислав Радимов назвал имя лидера нынешней сборной России

Владислав Радимов назвал имя лидера нынешней сборной России
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Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго (3:0), а также назвал лидера нынешнего состава российской национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

— Что для себя отметили по сумме трёх матчей сборной?
— Новички есть, они появляются. Лидеры — молодые ребята. Батраков уже стал лидером этой сборной. Это тоже нравится. Если у нас будет возможность вернуться [на международные турниры], то в команде есть люди, которые могут сыграть на высочайшем уровне, поэтому интерес к Алексею со стороны европейских клубов меня не удивляет.

Мотивация, которую ищут ребята, а Валерий Карпин им её достаёт, — это сложная история. Когда четыре года играешь, по сути, только для зрителей и не можешь смотреть турнирную таблицу, потому что там нет очков…

Глобально эти матчи показывают как наши недостатки — а в матче с Египтом их было предостаточно — так и хорошие атакующие действия. Когда соперник многое позволяет, мы предстаём во всей красе, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

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