«Атака смелая, победа очумелая!» Губерниев — о результате матча Россия — Тринидад и Тобаго
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о разгромной победе сборной России над командой Тринидада и Тобаго (3:0) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
«Атака смелая, победа очумелая! А теперь, когда лето, выросла трава, солнце светит, футболисты идут в отпуск! На ЧМ не играем, но поиграем вдоволь зимой между собой», — написал Губерниев в телеграм-канале.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. В стартовом матче сыграют Мексика и ЮАР. Всего в турнире примут участие 48 сборных. Россия отстранена от международных соревнований с февраля 2022-го.
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