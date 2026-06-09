«Обязаны были выигрывать с большим счётом». Петров — о матче со сборной Тринидада и Тобаго

Полузащитник сборной России Максим Петров поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Тринидада и Тобаго (3:0).

— Как складывался матч? Можно сказать, что сборная России могла забить больше, учитывая моменты.

— Конечно. Игра была под нашим контролем. Обязаны были выигрывать с большим счётом. И эта ответственность висит и на мне, мог реализовать два момента.

— На 72‑й минуте момент, когда пробили в упор во вратаря. Как вам виделась эта ситуация?

— Даже не знаю, как прокомментировать. Очень обидно. Такие моменты я должен 10 из 10 забивать. Начал принимать, и вратарь прыгнул туда, куда нужно, — сказал Петров в эфире «Матч Премьер».