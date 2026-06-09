«Обязаны были выигрывать с большим счётом». Петров — о матче со сборной Тринидада и Тобаго
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Полузащитник сборной России Максим Петров поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Тринидада и Тобаго (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
— Как складывался матч? Можно сказать, что сборная России могла забить больше, учитывая моменты.
— Конечно. Игра была под нашим контролем. Обязаны были выигрывать с большим счётом. И эта ответственность висит и на мне, мог реализовать два момента.
— На 72‑й минуте момент, когда пробили в упор во вратаря. Как вам виделась эта ситуация?
— Даже не знаю, как прокомментировать. Очень обидно. Такие моменты я должен 10 из 10 забивать. Начал принимать, и вратарь прыгнул туда, куда нужно, — сказал Петров в эфире «Матч Премьер».
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