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MD: «Атлетико» удивлён заявлением «Реала», им не предлагали продать Альвареса за € 150 млн

MD: «Атлетико» удивлён заявлением «Реала», им не предлагали продать Альвареса за € 150 млн
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В мадридском «Атлетико» были удивлены официальным заявлением «Реала», что «сливочные» предлагали € 150 млн за переход нападающего Хулиана Альвареса. Подобного предложения формально никогда не существовало. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «матрасникам» также не понравилось, что в своём заявлении «Реал» сообщил, что они поблагодарили «Королевский клуб» за предложение по Альваресу, хоть и отказались от него. В «Атлетико» отмечают, что в «Реале» неверно истолковали их слова. В клубе считают, что им не за что благодарить «Реал», поскольку они давно дали понять, что аргентинец не продаётся.

Подчёркивается, что, в отличие от «Барселоны», «Реал» всё же связался с «Атлетико» с целью узнать о состоянии Альвареса. В стане «матрасников» оценили подобное отношение со стороны президента «сливочных» Флорентино Переса.

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