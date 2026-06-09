Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Петров обратился к болельщикам после победы сборной России в Калининграде

Максим Петров обратился к болельщикам после победы сборной России в Калининграде
Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» и сборной России Максим Петров обратился к болельщикам после победы национальной команды над Тринидадом и Тобаго (3:0) в заключительном товарищеском матче тренировочного сбора. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

«Калининград, спасибо большое за такую атмосферу, за такую поддержку. Всех с победой. Очень рад. Скоро увидимся», — сказал Петров в видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде, а перед этим уступила сборной Египта (0:1) в товарищеском матче в Каире. Всего у сборной России три победы, ничья и поражение в 2026 году.

Материалы по теме
Россия порезвилась в последнем летнем матче! А одним из героев стал игрок соперника. Видео
Россия порезвилась в последнем летнем матче! А одним из героев стал игрок соперника. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android