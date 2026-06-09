Максим Петров обратился к болельщикам после победы сборной России в Калининграде

Полузащитник калининградской «Балтики» и сборной России Максим Петров обратился к болельщикам после победы национальной команды над Тринидадом и Тобаго (3:0) в заключительном товарищеском матче тренировочного сбора. Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Калининград, спасибо большое за такую атмосферу, за такую поддержку. Всех с победой. Очень рад. Скоро увидимся», — сказал Петров в видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде, а перед этим уступила сборной Египта (0:1) в товарищеском матче в Каире. Всего у сборной России три победы, ничья и поражение в 2026 году.