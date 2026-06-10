«Зениту» интересен 19-летний нападающий «Коринтианса» — журналист Родригес

«Зенит» следит за 19-летним нападающим «Коринтианса» Ги Негао и рассматривает возможность сделать по нему предложение летом. Об этом сообщает журналист Тьяго Родригес на странице в социальной сети X.

По информации источника, ранее санкт-петербургский клуб уже проявлял интерес к бразильскому футболисту, однако не обращался с официальным предложением. «Коринтианс» считает Ги Негао одним из своих главных молодых талантов и не будет уступать в случае возможных переговоров.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: