«Ливерпуль» рассматривает четырёх защитников на замену Конате — Caught Offside

«Ливерпуль» планирует перестроить оборону команды после ухода из клуба центрального защитника Ибраимы Конате. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в качестве одного из вариантов на замену Конате рассматривается 24-летний защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Отмечается умение футболиста продвигать мяч.

Также мерсисайдцам интересен игрок «Наполи» Сэм Бёкема, однако он не является приоритетным кандидатом. Рассматривается вариант с подписанием 19-летнего игрока «Тоттенхэма» Луки Вушковича.

Скауты «Ливерпуля» активизировали работу по Мурилло из «Ноттингем Форест». Источник отмечает, что бразилец может быть полезен команде Андони Ираолы из-за его опыта в АПЛ и физической силы.

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