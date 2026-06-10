«Всё сложилось в мою пользу». Бевеев — о голе в ворота сборной Тринидада и Тобаго

Защитник сборной России Мингиян Бевеев дал комментарий касательно товарищеского матча с национальной командой Тринидада и Тобаго (3:0). Футболист забил гол в этой игре.

— Хорошо, что по мячу и по воротам попал. Сложилось так, что мне удачно мяч отскочил, удобно его принял. Такое редко бывает. Всё сложилось в мою пользу.

— Игра началась здорово, но потом в какой‑то момент соперник даже завладел мячом…

— Ближе к 30‑й минуте мы стали ошибаться и тратили силы на оборону. Здесь, наверное, от переходов таких давали возможности и шансы сопернику, — сказал Бевеев в эфире «Матч ТВ».

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».