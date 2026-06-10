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В США объяснили отказ во въезде в страну арбитру ЧМ-2026 из Сомали

В США объяснили отказ во въезде в страну арбитру ЧМ-2026 из Сомали
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Глава рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира 2026 года в США Эндрю Джулиани объяснил, почему лучший арбитр Африки Омар Абдулкадир Артан получил отказ во въезде в страну на ЧМ-2026. Ранее сомалийскому рефери было отказано в визе.

«Отказ арбитру во въезде связан с критикой Трампа в адрес Сомали? Сама предпосылка этого вопроса неверна. В одном президент неизменен, и в этом я его полностью поддерживаю: мы не допустим въезда в США лиц, представляющих угрозу, ни на чемпионат мира, ни в связи с каким-либо другим поводом», — сказал Джулиани на мероприятии «Атлантического совета»*.

* — признан нежелательной организацией в России.

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