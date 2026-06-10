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Игорь Корнеев оценил слухи о возможном переходе Алексея Батракова в зарубежный чемпионат

Игорь Корнеев оценил слухи о возможном переходе Алексея Батракова в зарубежный чемпионат
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в зарубежный чемпионат.

«Первоначально Батраков всё время говорил о топ‑5 лигах. Со спортивной точки зрения ему нужно перейти в какой‑то клуб, который, во‑первых, мог бы оплатить этот трансфер, во‑вторых, что он будет там первым номером на своей позиции.

Почему я не поверил в интерес «ПСЖ»? Там есть Витинья, Жоау Невеш, потом ещё есть испанец Фабиан Руис. То есть при продаже, например, двух игроков «ПСЖ» могли бы теоретически представить: «Да, теоретически тебя могут взять». Но если продаж нет… «ПСЖ» точно сказал, что никого вообще не продают», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

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