«Бенфика» на странице в социальной сети X заявила, что мадридский «Реал» заплатил € 15 млн за досрочное расторжение контракта с главным тренером лиссабонского клуба Жозе Моуринью. Подчёркивается, что португальский специалист дал согласие на прекращение данного сотрудничества.

«Спасибо, Жозе Моуринью», — написано в сообщении «Бенфики».

Ранее СМИ сообщали, что Моуринью подпишет контракт со «сливочными» до 2028 года с возможностью продления на сезон. Зарплата тренера в «Реале» составит около € 7-8 млн в год.

63-летний специалист возглавлял «Бенфику» с сентября 2025 года. Под его руководством команда провела 45 матчей во всех турнирах, в которых 27 раз победила, 10 раз сыграла вничью и восемь раз потерпела поражение.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: