Второй бомбардир Ла Лиги после Мбаппе переходит в «Фенербахче» — Сабунджуоглу

Нападающий испанской «Мальорки» Ведат Мурики согласовал условия личного контракта с турецким «Фенербахче». Об этом сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу. Отмечается, что 32-летний форвард является приоритетной целью нового президента стамбульского клуба Азиза Йылдырыма.

Инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X подтвердил завершение сделки и назвал сумму трансфера. По его информации, «Фенербахче» заплатит «Мальорке» € 15 млн за переход игрока.

В сезоне-2025/2026 Мурики стал вторым бомбардиром Ла Лиги, забив 23 гола и опередив Ламина Ямаля из «Барселоны» и Винисиуса Жуниора из «Реала» (оба — по 16 мячей). Больше забил только форвард «Реала» Килиан Мбаппе (25 голов). «Мальорка» по итогам чемпионата вылетела во вторую Ла Лигу, набрав в 38 матчах 42 очка. Команда заняла 18-е место в итоговой таблице.