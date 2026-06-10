«Бенфика» объявила о назначении Марку Силвы на пост тренера после ухода Моуринью в «Реал»

«Бенфика» на странице в социальной сети X проинформировала о назначении Марку Силвы на пост главного тренера команды. 48-летний специалист подписал контракт на два года с возможностью продления до сезона-2028/2029.

Ранее «орлы» объявили, что мадридский «Реал» заплатил € 15 млн за досрочное расторжение контракта с главным тренером Жозе Моуринью. Подчёркивается, что португальский специалист дал согласие на прекращение данного сотрудничества.

До назначения в «Бенфику» Силва возглавлял «Фулхэм» с 2021 года. 2 июня лондонский клуб объявил об уходе португальского специалиста. По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «дачники» заняли 11-е место.

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