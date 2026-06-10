«Впервые услышал такую поддержку и любовь людей». Бевеев — о матче сборной в Калининграде

Защитник калининградской «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев высказался о поддержке болельщиков во время матча национальной команды с Тринидадом и Тобаго (3:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

– На разминке многие болельщики кричали твоё имя, во время игры скандировали его всем стадионом. Что чувствуешь внутри в такие моменты?

– Не знаю, я, если честно, впервые услышал такую поддержку и любовь людей. Это внутри себя вызывает уважение, чувство, что нужно двигаться и что я на правильном пути, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде, а перед этим уступила сборной Египта (0:1) в товарищеском матче в Каире. Всего у сборной России три победы, ничья и поражение в 2026 году.