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«Впервые услышал такую поддержку и любовь людей». Бевеев — о матче сборной в Калининграде

«Впервые услышал такую поддержку и любовь людей». Бевеев — о матче сборной в Калининграде
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Защитник калининградской «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев высказался о поддержке болельщиков во время матча национальной команды с Тринидадом и Тобаго (3:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

– На разминке многие болельщики кричали твоё имя, во время игры скандировали его всем стадионом. Что чувствуешь внутри в такие моменты?
– Не знаю, я, если честно, впервые услышал такую поддержку и любовь людей. Это внутри себя вызывает уважение, чувство, что нужно двигаться и что я на правильном пути, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.

Ранее сборная России одержала разгромную победу над командой Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде, а перед этим уступила сборной Египта (0:1) в товарищеском матче в Каире. Всего у сборной России три победы, ничья и поражение в 2026 году.

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