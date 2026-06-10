Игрок сборной Шотландии Джон Макгинн поделился ожиданиями от ЧМ-2026

Полузащитник английской «Астон Виллы» и сборной Шотландии Джон Макгинн высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Я действительно верю, что нам по силам выйти в стадию плей-офф. У нашей команды есть непоколебимая нацеленность на результат и решимость добиться того, чего ещё не удавалось ни одной сборной Шотландии. Тот факт, что наши игроки выступают на высоком уровне в Европе, придаёт нам уверенности и укрепляет веру друг в друга. Когда участвуешь в важных матчах и оказываешься в центре ключевых событий, каждый следующий подобный опыт даётся немного легче. Привыкаешь к происходящему — и к взлётам, и к падениям, — а команда в целом набирается опыта и проводит больше матчей на международном уровне. Мы определённо чувствуем, что стали сильнее», — приводит слова Макгинна официальный сайт ФИФА.

Сборная Шотландии сыграет в группе С с национальными командами Бразилии, Марокко и Гаити.