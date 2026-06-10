Бевеев назвал секрет своего успеха после дебютного гола за сборную России
Поделиться
Защитник сборной России Мингиян Бевеев после товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго (3:0) рассказал, в чём видит секрет своего успеха.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
– Тебе 30, ты дебютировал за сборную, забил первый гол. В чём твой секрет успеха?
– Секрет — в преданности футболу.
– Так коротко?
– Да, я думаю в этом. Можно было много раз сдаться, что-то не получалось, тем более не с первого раза я сюда попал. Значит, так нужно было, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.
Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго прошёл в Калининграде на стадионе «Калининград» и завершился победой российской команды со счётом 3:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2026
-
01:55
-
01:48
-
01:41
-
01:41
-
01:36
-
01:35
-
01:20
-
01:06
-
00:50
-
00:44
-
00:33
-
00:26
-
00:20
-
00:19
-
00:13
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 9 июня 2026
-
23:51
-
23:48
-
23:42
-
23:42
-
23:30
-
23:27
-
23:24
-
23:19
-
23:16
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:57
-
22:52
-
22:51