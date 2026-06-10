Бевеев назвал секрет своего успеха после дебютного гола за сборную России

Защитник сборной России Мингиян Бевеев после товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго (3:0) рассказал, в чём видит секрет своего успеха.

– Тебе 30, ты дебютировал за сборную, забил первый гол. В чём твой секрет успеха?

– Секрет — в преданности футболу.

– Так коротко?

– Да, я думаю в этом. Можно было много раз сдаться, что-то не получалось, тем более не с первого раза я сюда попал. Значит, так нужно было, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.

Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго прошёл в Калининграде на стадионе «Калининград» и завершился победой российской команды со счётом 3:0.