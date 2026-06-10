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Бевеев назвал секрет своего успеха после дебютного гола за сборную России

Бевеев назвал секрет своего успеха после дебютного гола за сборную России
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Защитник сборной России Мингиян Бевеев после товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго (3:0) рассказал, в чём видит секрет своего успеха.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

– Тебе 30, ты дебютировал за сборную, забил первый гол. В чём твой секрет успеха?
– Секрет — в преданности футболу.

– Так коротко?
– Да, я думаю в этом. Можно было много раз сдаться, что-то не получалось, тем более не с первого раза я сюда попал. Значит, так нужно было, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.

Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго прошёл в Калининграде на стадионе «Калининград» и завершился победой российской команды со счётом 3:0.

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