«Где-то получается, где-то нет». Обляков — о победе сборной России над Тринидадом и Тобаго

Полузащитник сборной России Иван Обляков поделился мыслями о победе национальной команды в товарищеской встрече с Тринидадом и Тобаго. Матч завершился со счётом 3:0.

— Хорошая игра под нашим контролем, за исключением пары помарочек около своих ворот. А так — должны были забивать ещё столько же.

— Создалось ощущение, что та речь Валерия Карпина после прошлой игры дошла до ребят и вы вышли с максимальным зарядом.

— Ну нет, всегда с зарядом. Просто в той игре удаление сказалось, возможно, чуть-чуть расслабились. Поэтому всегда с настроем выходим, где-то получается, где-то — нет. В прошлой игре второй тайм не получился, здесь всё получилось, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.