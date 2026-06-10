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«Где-то получается, где-то нет». Обляков — о победе сборной России над Тринидадом и Тобаго

«Где-то получается, где-то нет». Обляков — о победе сборной России над Тринидадом и Тобаго
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Полузащитник сборной России Иван Обляков поделился мыслями о победе национальной команды в товарищеской встрече с Тринидадом и Тобаго. Матч завершился со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

— Хорошая игра под нашим контролем, за исключением пары помарочек около своих ворот. А так — должны были забивать ещё столько же.

— Создалось ощущение, что та речь Валерия Карпина после прошлой игры дошла до ребят и вы вышли с максимальным зарядом.
— Ну нет, всегда с зарядом. Просто в той игре удаление сказалось, возможно, чуть-чуть расслабились. Поэтому всегда с настроем выходим, где-то получается, где-то — нет. В прошлой игре второй тайм не получился, здесь всё получилось, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

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