«Ювентус» предложил Мартинесу контракт, вратарь хочет покинуть «Астон Виллу» — Скира

Итальянский «Ювентус» начал переговоры с голкипером английской «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесом. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Ювентус» предложил Эмилиано Мартинесу контракт до 2029 года с зарплатой € 5,5 млн в год и бонусом за подписание. Дибу хочет покинуть «Астон Виллу», которая ожидает от «Ювентуса» первого предложения по вратарю. «Бьянконери» хотели бы заполучить его, заплатив небольшую сумму», — написал Скира.

33-летний Эмилиано Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. С командой он стал победителем Лиги Европы (сезон-2025/2026). Мартинес — чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины.