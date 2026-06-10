Обляков отреагировал на жёсткую игру России во втором тайме с Тринидадом и Тобаго

Полузащитник сборной России Иван Обляков высказался о жёсткой игре с национальной командой Тринидада и Тобаго, которая нехарактерна для товарищеских матчей. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 3:0.

— Минуте к 58-й начали зарубаться, были жёсткие подкаты, не совсем характерные для товарищеских матчей.

— Бывает, всё равно это спорт, никто не хочет проигрывать. Единоборства и так далее. Из-за этих мелочей и складывается игра, поэтому старались не уступить. И ребята там тоже мощные, и мы старались держать уровень. Я думаю, неплохо получилось, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.