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Обляков отреагировал на жёсткую игру России во втором тайме с Тринидадом и Тобаго

Обляков отреагировал на жёсткую игру России во втором тайме с Тринидадом и Тобаго
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Полузащитник сборной России Иван Обляков высказался о жёсткой игре с национальной командой Тринидада и Тобаго, которая нехарактерна для товарищеских матчей. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

— Минуте к 58-й начали зарубаться, были жёсткие подкаты, не совсем характерные для товарищеских матчей.
— Бывает, всё равно это спорт, никто не хочет проигрывать. Единоборства и так далее. Из-за этих мелочей и складывается игра, поэтому старались не уступить. И ребята там тоже мощные, и мы старались держать уровень. Я думаю, неплохо получилось, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

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