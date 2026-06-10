Бевеев объяснил низкую реализацию сборной России в матче с Тринидадом и Тобаго

Защитник сборной России Мингиян Бевеев прокомментировал низкую реализацию сборной России в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0).

– Если говорить про соперника: сегодня было очень много моментов, а реализовали всего три. С чем это связано?

– Так бывает. Оставили моменты, точнее, голы на другие. У Максима Петрова, к сожалению, не всё получилось. Обидно, у него было два момента, и он не забил. Ему было бы очень приятно отличиться дома, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.

Матч прошёл в Калининграде на стадионе «Калининград» и завершился уверенной победой российской сборной со счётом 3:0.