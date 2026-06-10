Бевеев объяснил низкую реализацию сборной России в матче с Тринидадом и Тобаго
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Защитник сборной России Мингиян Бевеев прокомментировал низкую реализацию сборной России в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
– Если говорить про соперника: сегодня было очень много моментов, а реализовали всего три. С чем это связано?
– Так бывает. Оставили моменты, точнее, голы на другие. У Максима Петрова, к сожалению, не всё получилось. Обидно, у него было два момента, и он не забил. Ему было бы очень приятно отличиться дома, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.
Матч прошёл в Калининграде на стадионе «Калининград» и завершился уверенной победой российской сборной со счётом 3:0.
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