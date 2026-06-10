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«Мне не жалко». Батраков объяснил, почему не дал Бевееву сделать дубль в матче сборной

«Мне не жалко». Батраков объяснил, почему не дал Бевееву сделать дубль в матче сборной
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Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о своём голе в товарищеском матче с национальной командой Тринидада и Тобаго. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

«Лечи [Садулаев] классно разобрался, сделал классную подачу. Я просто добежал и замкнул. Хотя там Бевеев говорил, почему я не оставил мяч ему на дубль. Но я уже сконцентрировался на ударе, поэтому не успел оценить обстановку, чтобы оставить мяч. Мне не жалко, но так сложился момент», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

На 60-й минуте Батраков забил третий мяч российской команды в матче. К этой минуте защитник Мингиян Бевеев уже отметился голом, который стал победным во встрече.

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