«Мне не жалко». Батраков объяснил, почему не дал Бевееву сделать дубль в матче сборной

Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о своём голе в товарищеском матче с национальной командой Тринидада и Тобаго. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 3:0.

«Лечи [Садулаев] классно разобрался, сделал классную подачу. Я просто добежал и замкнул. Хотя там Бевеев говорил, почему я не оставил мяч ему на дубль. Но я уже сконцентрировался на ударе, поэтому не успел оценить обстановку, чтобы оставить мяч. Мне не жалко, но так сложился момент», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

На 60-й минуте Батраков забил третий мяч российской команды в матче. К этой минуте защитник Мингиян Бевеев уже отметился голом, который стал победным во встрече.