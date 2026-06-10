Садулаев злился, Батраков шептался с Сильяновым, Карпин наставлял Ибрагимова. Фото сборной

9 июня на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде прошёл товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Лучшие кадры матча Россия — Тринидад и Тобаго — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На седьмой минуте счёт открыл защитник сборной России Мингиян Бевеев. Через восемь минут защитник Александр Сильянов укрепил преимущество хозяев. На 60-й минуте полузащитник Алексей Батраков отметил день рождения голом в составе национальной команды.