Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: камера упала на поле во время матча Венгрии и Казахстана

Видео: камера упала на поле во время матча Венгрии и Казахстана
Комментарии

Во время товарищеского матча, в котором встречались сборные Венгрии и Казахстана, на поле упала камера. Команды играли на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия). Сборная Венгрии выиграла со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Венгрия
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Малый – 9'     1:1 Собослаи – 52'     2:1 Шефер – 67'     3:1 Тот – 90+3'    
Удаления: нет / Самородов – 63'

Камера упала у боковой линии, никто не пострадал.

Счёт в матче открыл защитник сборной Казахстана Сергей Малый на девятой минуте. Позднее в составе сборной Венгрии отличились Доминик Собослаи, Андраш Шефер и Раймунд Тот. С 63-й минуты сборная Казахстана играла в меньшинстве после удаления полузащитника Максима Самородова.

Обе команды не примут участия в предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Сборная Беларуси упустила победу над Буркина-Фасо, ведя в два мяча в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android