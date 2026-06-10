Видео: камера упала на поле во время матча Венгрии и Казахстана

Во время товарищеского матча, в котором встречались сборные Венгрии и Казахстана, на поле упала камера. Команды играли на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия). Сборная Венгрии выиграла со счётом 3:1.

Камера упала у боковой линии, никто не пострадал.

Счёт в матче открыл защитник сборной Казахстана Сергей Малый на девятой минуте. Позднее в составе сборной Венгрии отличились Доминик Собослаи, Андраш Шефер и Раймунд Тот. С 63-й минуты сборная Казахстана играла в меньшинстве после удаления полузащитника Максима Самородова.

Обе команды не примут участия в предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.