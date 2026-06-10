Видео: камера упала на поле во время матча Венгрии и Казахстана
Поделиться
Во время товарищеского матча, в котором встречались сборные Венгрии и Казахстана, на поле упала камера. Команды играли на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия). Сборная Венгрии выиграла со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Венгрия
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Малый – 9' 1:1 Собослаи – 52' 2:1 Шефер – 67' 3:1 Тот – 90+3'
Удаления: нет / Самородов – 63'
Камера упала у боковой линии, никто не пострадал.
Счёт в матче открыл защитник сборной Казахстана Сергей Малый на девятой минуте. Позднее в составе сборной Венгрии отличились Доминик Собослаи, Андраш Шефер и Раймунд Тот. С 63-й минуты сборная Казахстана играла в меньшинстве после удаления полузащитника Максима Самородова.
Обе команды не примут участия в предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
Комментарии
- 10 июня 2026
-
01:55
-
01:48
-
01:41
-
01:41
-
01:36
-
01:35
-
01:20
-
01:06
-
00:50
-
00:44
-
00:33
-
00:26
-
00:20
-
00:19
-
00:13
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 9 июня 2026
-
23:51
-
23:48
-
23:42
-
23:42
-
23:30
-
23:27
-
23:24
-
23:19
-
23:16
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:57
-
22:52
-
22:51