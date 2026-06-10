Защитник сборной России Сильянов прокомментировал свой гол в ворота Тринидада и Тобаго
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Защитник сборной России Александр Сильянов прокомментировал свой гол в товарищеском матче с национальной командой Тринидада и Тобаго. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
«Повезло, что мяч отскочил. Так бы не забил. Задача была «поднимать» мяч, я это сделал, и меня наградили», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».
На 15-й минуте встречи атакующий полузащитник Алексей Миранчук подал с правого края штрафной в её центр, где поборолся вверху форвард Иван Сергеев, мяч отскочил на защитника Сильянова, который расстрелял ворота гостей. Для Александра это второй мяч за 18 матчей в составе национальной команды.
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