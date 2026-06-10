«Допускали дурацкие ошибки». Сильянов высказался об игре Тринидада и Тобаго с Россией

Защитник сборной России Александр Сильянов поделился мыслями об игре национальной команды Тринидада и Тобаго в очном товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.

— Что скажете про сборную Тринидада и Тобаго?

— Начали терять мяч, допускали дурацкие ошибки. Из-за этого стало тяжело, потому что они оставались вчетвером в нападении. Крепкие ребята, физически очень развитые, поэтому было непросто бороться с ними, — сказал Сильянов «Матч ТВ».

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.