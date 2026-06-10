Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Допускали дурацкие ошибки». Сильянов высказался об игре Тринидада и Тобаго с Россией

«Допускали дурацкие ошибки». Сильянов высказался об игре Тринидада и Тобаго с Россией
Комментарии

Защитник сборной России Александр Сильянов поделился мыслями об игре национальной команды Тринидада и Тобаго в очном товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

— Что скажете про сборную Тринидада и Тобаго?
— Начали терять мяч, допускали дурацкие ошибки. Из-за этого стало тяжело, потому что они оставались вчетвером в нападении. Крепкие ребята, физически очень развитые, поэтому было непросто бороться с ними, — сказал Сильянов «Матч ТВ».

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

Материалы по теме
Защитник сборной России Сильянов прокомментировал свой гол в ворота Тринидада и Тобаго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android