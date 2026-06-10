«Допускали дурацкие ошибки». Сильянов высказался об игре Тринидада и Тобаго с Россией
Поделиться
Защитник сборной России Александр Сильянов поделился мыслями об игре национальной команды Тринидада и Тобаго в очном товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
— Что скажете про сборную Тринидада и Тобаго?
— Начали терять мяч, допускали дурацкие ошибки. Из-за этого стало тяжело, потому что они оставались вчетвером в нападении. Крепкие ребята, физически очень развитые, поэтому было непросто бороться с ними, — сказал Сильянов «Матч ТВ».
Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2026
-
03:30
-
03:27
-
03:17
-
03:05
-
02:52
-
02:46
-
02:39
-
02:27
-
02:15
-
02:13
-
01:55
-
01:48
-
01:41
-
01:41
-
01:36
-
01:35
-
01:20
-
01:06
-
00:50
-
00:44
-
00:33
-
00:26
-
00:20
-
00:19
-
00:13
-
00:08
-
00:05
-
00:00
- 9 июня 2026
-
23:51
-
23:48
-
23:42
-
23:42
-
23:30
-
23:27
-
23:24